Yeni sezon Süper Lig takvimi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon liglerin başlama tarihlerini duyurdu. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi tarihleri ne zaman? İşte Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig 2024-2025 başlangıç tarihi:
SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.
TFF SÜPER LİGDE İLK YARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
TFF SÜPER LİGDE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SONA ERECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
TFF TFF 2. LİGDE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak,
TFF TFF 2. LİGDE İLK YARI VE İKİNCİ YARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
TFF 2. Lig'de ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.
2024-2025 SEZONU FİKSTÜRÜ FENERBAHÇE, GALATARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ HAFTADA?
Süper Lig'de derbiler; 5, 6, 10, 11, 15 ve 16. haftalarda oynanacak.
- 5. HAFTA: TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
- 6. HAFTA: FENERBAHÇE - GALATASARAY
- 11. HAFTA: TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
- 15. HAFTA: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
- 16. HAFTA: GALATASARAY - TRABZONSPOR
2024-2025 SEZONU İLK HAFTA MAÇLARI
Fikstür çekimi başladı. İlk hafta eşleşmeleri şöyle:
- Sivasspor - Trabzonspor
- Fenerbahçe - Adana Demirspor
- Rizespor - Başakşehir
- Kasımpaşa - Konyaspor
- Galatasaray - Hatayspor
- Alanyaspor - Eyüpspor
- Antalyaspor - Göztepe
- Samsunspor - Beşiktaş
- Bodrum FK - Gaziantep FK
- Kayserispor ilk hafta bay geçecek