Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu: Sağ bek ona emanet!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi'nin ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen genç futbolcuyla anlaşma sağladı. 21 yaşındaki sağ bek ilerleyen günlerde Avusturya kampına katılacak. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar ilk transfer Michy Batshuayi'nin ardından bir transferi daha bitirdi.
Yönetim, sağ bek bölgesine ilk transferini gerçekleştirdi.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; "Doue, Galatasaray'da."
Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Fildişili sağ bek Guela Doue'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray oyuncunun kulübüne 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
21 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Genç futbolcu Galatasaray'dan senelik 1.2 milyon euro maaş kazanacak.
Doue, bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.