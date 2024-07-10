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Spor

Galatasaray yeni Sacha Boey'ini buldu: Sağ bek ona emanet!

18:31 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:32 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi'nin ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen genç futbolcuyla anlaşma sağladı. 21 yaşındaki sağ bek ilerleyen günlerde Avusturya kampına katılacak. İşte detaylar...

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Sarı-kırmızılılar ilk transfer Michy Batshuayi'nin ardından bir transferi daha bitirdi.

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Yönetim, sağ bek bölgesine ilk transferini gerçekleştirdi.

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Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; "Doue, Galatasaray'da."

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Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Fildişili sağ bek Guela Doue'yi kadrosuna kattı.


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Galatasaray oyuncunun kulübüne 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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21 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.


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Genç futbolcu Galatasaray'dan senelik 1.2 milyon euro maaş kazanacak.


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Doue, bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.


 

#Galatasaray
#Guéla Doué
#Transfer
37 dakika önce
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