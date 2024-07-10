Trabzonspor ilk hazırlık maçından galip geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Szeged 2011 ile karşı karşıya geldi.
İki takım halinde mücadele eden Bordo Mavili takım ilk yarıda Muhammed Taha, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Denswil, Barisic, Lundstarm, Kerem Şen, Ozan Tufan, Visca, Orsic ve Enis Destan’dan kurulu kadrosuyla mücadele ederken bu yarıyı 17. dakikada Borvetö'nün kafa ile attığı golle 1-0 mağlup kapattı.
İkinci yarıda Onuralp Çevikkan, Salih Malkoçoğlu, Baniya, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Bardhi, Cihan Çanak, Trezeguet, Umut Bozok’lu kadrosu ile sahada yer alan Trabzonspor, rakibine oranla daha atak bir futbol sergilerken 83. Dakikada Umut Bozok, uzatma dakikalarında da Trezeguet’in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Aşırı sıcak Bordo Mavili futbolcuları olumsuz etkilerken, karşılaşma süresinde 4 kez su molası verildi.
Nwakaeme ve Fountas kadroda yok
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Taxiarchis Fountas, Hüseyin Türkmen ve Abdurahman Bayram maç kadrosunda yer almadı.