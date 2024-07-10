Arda Güler'in Real Madrid'deki yeni forma numarası açıklandı

İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon öncesi forma numalarında değşiklik yaptı. Yeni transfer Kylian Mbappe ve milli futbolcu Arda Güler'in de forma numaraları belli oldu.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2024-25 sezonu öncesi oyuncularının yeni forma numaralarını duyurdu.
Milli futbolcu Arda Güler ve takımın yeni transferi Kylian Mbappe'nin de yeni numarası belli oldu.
Arda Güler, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Madrid ekibinde 24 numaralı formayı terletiyordu.
Genç yıldızın yeni numarası 15 oldu.
Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Şu ana kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga , 6 numarayı giymeye başlayacak. Valverde 15 numarayı 8 numaraya çevirirken, Tchouameni 18 numarayı bırakıp 14 numarayı giyecek."
"Geçen sezon 24 numarayla oynayan Arda Güler ise 15 numarayı giyecek. Vallejo 18 numarayı, Kylian Mbappe ise 9 numarayı giyecek."