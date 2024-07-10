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Spor

Arda Güler'in Real Madrid'deki yeni forma numarası açıklandı

17:23 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:27 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon öncesi forma numalarında değşiklik yaptı. Yeni transfer Kylian Mbappe ve milli futbolcu Arda Güler'in de forma numaraları belli oldu.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 2024-25 sezonu öncesi oyuncularının yeni forma numaralarını duyurdu.







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Milli futbolcu Arda Güler ve takımın yeni transferi Kylian Mbappe'nin de yeni numarası belli oldu.





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Arda Güler, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Madrid ekibinde 24 numaralı formayı terletiyordu.




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Genç yıldızın yeni numarası 15 oldu.



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Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Şu ana kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga , 6 numarayı giymeye başlayacak. Valverde 15 numarayı 8 numaraya çevirirken, Tchouameni 18 numarayı bırakıp 14 numarayı giyecek."


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"Geçen sezon 24 numarayla oynayan Arda Güler ise 15 numarayı giyecek. Vallejo 18 numarayı, Kylian Mbappe ise 9 numarayı giyecek."

#Arda Güler
#Real Madrid
#Kylian Mbappe
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