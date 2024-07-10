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Spor

Beşiktaş'ta Immobile an meselesi: Lazio'ya ödenecek bonservis belli oldu

21:01 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:27 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Siyah-beyazlılar anlaşma sağladığı İtalyan yıldız Immobile için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transferde kaldığı yerden devam ediyor.

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Siyah-beyazlılar Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinin ardından bir transferi daha bitirme noktasına geldi.


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İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

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Beşiktaş, Lazio forması giyen Ciro Immobile'yi renklerine bağladı.

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34 yaşındaki İtalyan futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

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Yıldız oyuncu senelik 4.5 milyon euro (bonuslarla) kazanacak.


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Di Marzio'nun haberine göre ise Beşiktaş'ın Lazio'ya teklifi belli oldu.

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Siyah-beyazlılar, Immobile için kulübüne 2-3 milyon civarından teklifte bulundu.

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İtalyan ekibinin ise bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.


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Immobile bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 11 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.


#Beşiktaş
#Ciro Immobile
#Transfer
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