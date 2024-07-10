Beşiktaş'ta Immobile an meselesi: Lazio'ya ödenecek bonservis belli oldu

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Siyah-beyazlılar anlaşma sağladığı İtalyan yıldız Immobile için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transferde kaldığı yerden devam ediyor.
Siyah-beyazlılar Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinin ardından bir transferi daha bitirme noktasına geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
Beşiktaş, Lazio forması giyen Ciro Immobile'yi renklerine bağladı.
34 yaşındaki İtalyan futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldız oyuncu senelik 4.5 milyon euro (bonuslarla) kazanacak.
Di Marzio'nun haberine göre ise Beşiktaş'ın Lazio'ya teklifi belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Immobile için kulübüne 2-3 milyon civarından teklifte bulundu.
İtalyan ekibinin ise bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.
Immobile bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 11 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.