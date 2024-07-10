Beşiktaş'ta Immobile an meselesi: Lazio'ya ödenecek bonservis belli oldu

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Siyah-beyazlılar anlaşma sağladığı İtalyan yıldız Immobile için ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 10 Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transferde kaldığı yerden devam ediyor.

2 / 10 Siyah-beyazlılar Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinin ardından bir transferi daha bitirme noktasına geldi.



3 / 10 İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

4 / 10 Beşiktaş, Lazio forması giyen Ciro Immobile'yi renklerine bağladı.

5 / 10 34 yaşındaki İtalyan futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

6 / 10 Yıldız oyuncu senelik 4.5 milyon euro (bonuslarla) kazanacak.



7 / 10 Di Marzio'nun haberine göre ise Beşiktaş'ın Lazio'ya teklifi belli oldu.

8 / 10 Siyah-beyazlılar, Immobile için kulübüne 2-3 milyon civarından teklifte bulundu.

9 / 10 İtalyan ekibinin ise bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

