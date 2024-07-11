Yeni sezon Süper Lig takvimi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon liglerin başlama tarihlerini duyurdu. İşte Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig 2024-2025 başlangıç tarihi:
SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.
TFF SÜPER LİGDE İLK YARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
TFF SÜPER LİGDE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SONA ERECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
TFF TFF 2. LİGDE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak,
TFF TFF 2. LİGDE İLK YARI VE İKİNCİ YARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
TFF 2. Lig'de ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.