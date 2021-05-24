Lille'in forma sponsorundan tepki çeken görsel: Bizimkiler nerede?

Fransa Ligue 1'de Lille, 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Kulübün forma sponsoru Boulanger, sosyal medya hesabından Lille'i tebrik etti. Fransız firmasının paylaştığı görselde hiçbir Türk yıldıza yer vermemesi ise dikkati çekti.
Türk taraftarlar şampiyonlukta başrolü oynayan milli futbolcularımızın yok sayılmasına tepki gösterirken, Boulanger firmasını ırkçılıkla suçladı.
İşte Fransız forma sponsorunun tepki çeken o paylaşımı;
Les Dogues l'ont fait ! Bravo au @losclive pour ce titre de Champion de France🏆@boulanger est fier d'être à vos côtés depuis plus de 10 ans 🙏
Bravo à tous les acteurs de cette @Ligue1UberEats, passionnante du début à la fin 🥰#SCOLOSC#SiBienEnsemble pic.twitter.com/gYTQ5H3KVD
Les Dogues l'ont fait ! Bravo au @losclive pour ce titre de Champion de France🏆@boulanger est fier d'être à vos côtés depuis plus de 10 ans 🙏
Bizim Çocuklar'ın Lille'i şampiyon yapan istatistikleri
Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in imzası bulunuyor:
- Burak Yılmaz: 16 gol 5 asist
- Yusuf Yazıcı: 7 gol 4 asist
- Zeki Çelik 3 gol 3 asist