Spor Lillein forma sponsorundan tepki çeken görsel Bizimkiler nerede?
FUTBOL FUTBOL

Lille'in forma sponsorundan tepki çeken görsel: Bizimkiler nerede?

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in performanslarıyla zirveye taşıdığı Lille'in forma sponsoru Boulanger, şampiyonluk görselinde hiçbir Türk yıldıza yer vermedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lillein forma sponsorundan tepki çeken görsel: Bizimkiler nerede?
Lille'li futbolcuların gol sevinci.

Fransa Ligue 1'de Lille, 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Kulübün forma sponsoru Boulanger, sosyal medya hesabından Lille'i tebrik etti. Fransız firmasının paylaştığı görselde hiçbir Türk yıldıza yer vermemesi ise dikkati çekti.

Türk taraftarlar şampiyonlukta başrolü oynayan milli futbolcularımızın yok sayılmasına tepki gösterirken, Boulanger firmasını ırkçılıkla suçladı.

İşte Fransız forma sponsorunun tepki çeken o paylaşımı;

Bizim Çocuklar'ın Lille'i şampiyon yapan istatistikleri

Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in imzası bulunuyor:

  • Burak Yılmaz: 16 gol 5 asist
  • Yusuf Yazıcı: 7 gol 4 asist
  • Zeki Çelik 3 gol 3 asist

Tartışma çıkaran 11: 'Bizim Çocuklar'ı kadroya almadılar
SPOR
Tartışma çıkaran 11: 'Bizim Çocuklar'ı kadroya almadılar

Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

Otel terasında doğum günü partisine polis baskını.
Gelenek 60 yıl sonra kaldığı yerden devam

Gelenek 60 yıl sonra
kaldığı yerden devam

Rize'de üreticilerin sayısı tekrar artıyor.
Muşta terörden temizlenen köylere dönüş başladı: Çok mutlu ve huzurluyuz

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama.

​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

​İşgalci İsrail, mahalleyi açık hava hapishanesine dönüştürdü.

​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.