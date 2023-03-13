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Spor

Lincoln Henrique Sevilla maçının rövanşında yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin rövanşında perşembe günü, İspanyol ekibini ağırlayacak. Fenerbahçeli oyuncu Lincoln Henrique'nin sakatlığından dolayı bu karşılaşmada süre alması beklenmiyor.

Haber Merkezi
09:23 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sevilla maçında Lincoln Henrique, başarılı bir performans sergilemişti.

Sevilla maçında Lincoln Henrique, başarılı bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sevilla ile deplasmanda yaptığı ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique, rövanşta forma giyemeyecek.


İlk maçta rakibine 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, perşembe günü rövanş mücadelesinde Kadıköy'de Sevilla'yı konuk edecek. Brezilyalı orta saha sakatlığı nedeniyle süre alamayacak.


Ferdi-Osayi olabilir

Lincoln Henrique'nin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçı düşünülerek riske edilmeyeceği belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus. Lincoln'ün yokluğunda sol bekte Oosterwolde'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu deniyor. Ferdi'yi sol beke çekilirse, sağ bekte Osayi-Samuel forma giyecek.




#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
#Sevilla
38 dakika önce
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Lincoln Henrique Sevilla maçının rövanşında yok
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