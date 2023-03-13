Lincoln Henrique Sevilla maçının rövanşında yok

Sevilla maçında Lincoln Henrique, başarılı bir performans sergilemişti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sevilla ile deplasmanda yaptığı ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique, rövanşta forma giyemeyecek.
İlk maçta rakibine 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, perşembe günü rövanş mücadelesinde Kadıköy'de Sevilla'yı konuk edecek. Brezilyalı orta saha sakatlığı nedeniyle süre alamayacak.
Lincoln Henrique'nin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçı düşünülerek riske edilmeyeceği belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus. Lincoln'ün yokluğunda sol bekte Oosterwolde'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu deniyor. Ferdi'yi sol beke çekilirse, sağ bekte Osayi-Samuel forma giyecek.