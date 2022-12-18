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Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Bu galibiyetle birlikte Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı
Messi'nin sevinci

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Messi'nin ilk şampiyonluğu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti.

Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

  • Eksik parça tamamlandı
  • Messi'nin kariyerinde finaller oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası kalmıştı. Arjantinli, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüper Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazanmıştı. Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybdeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı. Messi, Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı.

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