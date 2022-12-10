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Lionel Messi'den çok konuşulacak hareket: Weghorst'a 'aptal' dedi

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltı atışları sonrasında eleyen Arjantin'de Messi'nin maç sonunda yaptığı hareket geceye damgasını vurdu. Yüksek tansiyonda tamamlanan maç sonu flaş röportaja gelen Messi, aynı ortamda bulunan Hollandalı futbolcu Weghorst'a 'aptal' diye seslendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messiden çok konuşulacak hareket: Weghorsta aptal dedi
Messi, Hollanda maçı sonrası Weghorst'a 'aptal' dedi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikaları da aynı skorla tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrasında Hollanda'yı 4-3 mağlup eden Arjantin adını yarı finale yazdırırken Dünya yıldızı Lionel Messi'nin maç sonu röportajı geceye damga vurdu.

Arjantinli süper yıldız flaş röportaj esnasında orada bulunan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'a dönerek 'Ne bakıyorsun aptal' diye seslendi. Arjantinli muhabir ise Messi'yi sakin olması için uyardı.

İşte o anlar:

Messi'den Weghorst'a: Neye bakıyorsun aptal?
OYNAT 00:30
Messi'den Weghorst'a: Neye bakıyorsun aptal?
Lionel Messi, Hollanda'yı penaltı atışları sonunda elediği maçın sonunda verdiği röportajda, Hollandalı futbolcu Weghorst'a hakaret etti. Flaş röportaj esnasında orada bulunan Hollandalı futbolcuya Messi; 'Neye bakıyorsun aptal?' diye seslendi.


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