Lionel Messi'den çok konuşulacak hareket: Weghorst'a 'aptal' dedi

2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikaları da aynı skorla tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrasında Hollanda'yı 4-3 mağlup eden Arjantin adını yarı finale yazdırırken Dünya yıldızı Lionel Messi'nin maç sonu röportajı geceye damga vurdu.

Arjantinli süper yıldız flaş röportaj esnasında orada bulunan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'a dönerek 'Ne bakıyorsun aptal' diye seslendi. Arjantinli muhabir ise Messi'yi sakin olması için uyardı.

İşte o anlar: