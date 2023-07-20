Litvanya'da turu geçmek istiyoruz

Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray'da gözler gelecek hafta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçına çevirildi. Sarı-kırmızılılar, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı eleyen Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla ilk maçı 25 Temmuz Salı günü saat 21.00'de, rövanşı ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.





Avusturya'da Sturm Graz ile oynanan ve 2-0 kaybedilen son hazırlık maçının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Zalgiris Vilnius'un önceki gün 2-1 kazandığı rövanş maçını televizyondan izlediğini belirterek, "78. dakikada Zalgiris geriye düştü ama maçı çevirmeyi başardı. İki takım da bizim kalitemizde değil" diye konuştu.





Sahaya dikkat

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oynayacakları maçla ilgili olarak "Kadro farkının önemi yok. Ciddiyeti elden bırakamayız. Herkes yüzde ıoo'nü sahaya verecek. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bunun için de hazırlıklarımızı yapacağız.





Son maçı beğenmedim

Avusturya kampını da değerlendiren Buruk, "Son Sturm Graz karşısında kamp yorgunluğu ortaya çıktı. İyi bir kamp oldu. Bir tek son maçın performansını beğenmedim" dedi.







