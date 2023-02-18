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Spor

Livakovic eldivenlerini ve formasını depremzedelere bağışladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan kalesini koruyan Livakovic de destek veren isimler arasına girdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:40 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
28 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın tüm maçlarda kalesini korumuştu.

28 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın tüm maçlarda kalesini korumuştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası dünyanın dört bir yanından insan, depremde etkilenen milyonlarca insan için yardım etmeye devam ediyor.


Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen ve dünya üçüncülüğü unvanını elde eden Hırvatistan milli takımının kalesini başarılı şekilde koruyan ve turnuvanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Dominik Livakovic de deprem bölgesine yardımda bulundu.


Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic. Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerini kullandı.




#Hırvatistan
#Dominik Livakovic
#Deprem
31 dakika önce
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Livakovic eldivenlerini ve formasını depremzedelere bağışladı
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