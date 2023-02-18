Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası dünyanın dört bir yanından insan, depremde etkilenen milyonlarca insan için yardım etmeye devam ediyor.





Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen ve dünya üçüncülüğü unvanını elde eden Hırvatistan milli takımının kalesini başarılı şekilde koruyan ve turnuvanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Dominik Livakovic de deprem bölgesine yardımda bulundu.





Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic. Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerini kullandı.





Hırvatistan Milli Takımı Kalecisi Livaković, 2022 Dünya Kupası'nda giydiği ve çeyrek finalde penaltıları kurtardığı eldivenleri depremzedelere yardım etmek için Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne teslim etti. pic.twitter.com/bntMlfEcLd — SPOR (@yenisafakspor) February 18, 2023







