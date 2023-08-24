Livakovic seyircisi önüne çıktı

Livakovic
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Twente ile oynadığı maç öncesi Ülker Stadı'nda taraftarları selamladı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente'yi konuk etti.
Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, mücadele öncesi sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Taraftarlar da 28 yaşındaki file bekçisine tezahüratta bulunarak destek verdi.
Altay Bayındır'a veda
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesinde taraftarlarla vedalaştı.
İngiltere'nin Manchester United takımına transferi gündemde olan Altay, alkışlar eşliğinde taraftarlara veda etti.