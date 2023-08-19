Liverpool ilk galibiyetini aldı.
Premier Lig, 2. hafta maçında Liverpool kendi evinde Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi Bournemouth 3. dakika Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Liverpool'un golleri ise 28. dakika Luis Diaz, 36. dakika Salah ve 62. dakikada Diogo Jota'nın ayağından geldi.
Ev sahibi Liverpool, 58. dakika da Mac Allister'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
"Kırmızılar", bu sonuçla puanını 4 yaptı. Bournemouth ise bir puanda kaldı.
Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi oldu.