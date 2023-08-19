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Spor

ÖZET | Liverpool 3-1 Bournemouth

Premier Lig'de Liverpool, sezonun ikinci haftasında sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Maçın özetini haberin içerisinde bulunan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

19:19 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Liverpool ilk galibiyetini aldı.

Liverpool ilk galibiyetini aldı.

Premier Lig, 2. hafta maçında Liverpool kendi evinde Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.


Karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi Bournemouth 3. dakika Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti.


Liverpool'un golleri ise 28. dakika Luis Diaz, 36. dakika Salah ve 62. dakikada Diogo Jota'nın ayağından geldi.


Ev sahibi Liverpool, 58. dakika da Mac Allister'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


"Kırmızılar", bu sonuçla puanını 4 yaptı. Bournemouth ise bir puanda kaldı.


Salah Gerard'ı geride bıraktı

Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi oldu.





#Liverpool
#Bournemouth
#Premier Lig
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