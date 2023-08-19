Premier Lig, 2. hafta maçında Liverpool kendi evinde Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Liverpool'un golleri ise 28. dakika Luis Diaz, 36. dakika Salah ve 62. dakikada Diogo Jota'nın ayağından geldi.

"Kırmızılar", bu sonuçla puanını 4 yaptı. Bournemouth ise bir puanda kaldı.