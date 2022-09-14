Spor ÖZET | Liverpool-Ajax 2-1
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ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları başladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollanda Eredivise takımlarından Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını almış oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Liverpool-Ajax maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool-Ajax 2-1 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Liverpool'lu futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında Liverpool sahasında Ajax'ı ağırladı. Karşılaşmayı İngiliz ekibi son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.

Liverpool'un golleri Salah ve Matip'ten

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Joel Matip kaydetti. Ajax'ın tek golünü ise 27. dakikada Muhammed Kudüs attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Liverpool A Grubu'nda ilk 3 puanını aldı. Ajax ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarında Liverpool sahasında Rangers ile karşılaşacak. Ajax ise evinde Napoli'yi konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Liverpool-Ajax Maç Özeti
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Son dakikalarda devirdi

Son dakikalarda devirdi

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