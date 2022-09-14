ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında Liverpool sahasında Ajax'ı ağırladı. Karşılaşmayı İngiliz ekibi son dakikalarda attığı golle 2-1 kazandı.
Liverpool'un golleri Salah ve Matip'ten
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Joel Matip kaydetti. Ajax'ın tek golünü ise 27. dakikada Muhammed Kudüs attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Liverpool A Grubu'nda ilk 3 puanını aldı. Ajax ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarında Liverpool sahasında Rangers ile karşılaşacak. Ajax ise evinde Napoli'yi konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Liverpool-Ajax Maç Özeti