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Spor Liverpool-Benfica maçında gol yağmuru İngilizler büyük endişeye kapıldı
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Liverpool-Benfica maçında gol yağmuru: İngilizler büyük endişeye kapıldı

Liverpool, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmanın son dakikaları nefes kesti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool-Benfica maç özeti ve golleri izle: Şampiyonlar Ligi özet izle
Benficalı Núñez'in gol vuruşu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Liverpool, Benfica’yı 3-3 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-1 yenen İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 21. dakikada Ibrahima Konate ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada konuk takım Goncalo Matias Ramos ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Liverpool oldu. 55. dakikada Firmino ile İngiliz ekibi yeniden öne geçti. (2-1) 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino skoru 3-1’e getirdi. Benfica 73. dakikada Roman Yaremchuk ve 81. dakikada Darwin Nunez ile bulduğu gollerle 3-3’lük eşitliği yakaladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. İlk maçı 3-1 kazanan Liverpool, yarı finale yükseldi.

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