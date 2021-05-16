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Liverpool kalecisi Alisson Becker'den sosyal medyayı sallayan gol

Liverpool Kalecisi Alisson Becker, West Bromwich maçının son dakikasında attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getirdi ve kırmızıların Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool kalecisi Alisson Beckerden sosyal medyayı sallayan gol
Alisson Becker'in attığı kafa golü.

Liverpool'un West Bromwich Albion'u 2-1 yendiği maçta uzun yıllar unutulmayacak bir gol atıldı.

1-1 devam eden mücadelenin son dakikasında kullanılan korner atışında kalesinden gol için çıkan Alisson Becker, takımını öne geçirmeyi başardı.

Golden sonra büyük bir sevinç yaşanırken Alisson Becker gözyaşlarına hakim olamadı. Önceki günlerde babasını kaybeden Brezilyalı file bekçisi maç sonunda verdiği röportajda golü vefat eden babasına armağan ettiğini söyledi.

  • Premier Lig'de Liverpool bu galibiyetle birlikte dördüncü sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Chelsea, kalan maçlarda 5. sıraya gerilerse ve Şampiyonlar Ligi'nde de kupaya uzanırsa Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.

İşte Alisson Becker'in attığı kafa golü;


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