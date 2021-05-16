Liverpool kalecisi Alisson Becker'den sosyal medyayı sallayan gol

Liverpool'un West Bromwich Albion'u 2-1 yendiği maçta uzun yıllar unutulmayacak bir gol atıldı.
1-1 devam eden mücadelenin son dakikasında kullanılan korner atışında kalesinden gol için çıkan Alisson Becker, takımını öne geçirmeyi başardı.
Golden sonra büyük bir sevinç yaşanırken Alisson Becker gözyaşlarına hakim olamadı. Önceki günlerde babasını kaybeden Brezilyalı file bekçisi maç sonunda verdiği röportajda golü vefat eden babasına armağan ettiğini söyledi.
- Premier Lig'de Liverpool bu galibiyetle birlikte dördüncü sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Chelsea, kalan maçlarda 5. sıraya gerilerse ve Şampiyonlar Ligi'nde de kupaya uzanırsa Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.
İşte Alisson Becker'in attığı kafa golü;
Alisson, son dakikada attığı kafa golüyle Liverpool’a galibiyeti getirdi! #PremierLeague #WBALIV @ermanyasar @parmamaniac pic.twitter.com/OynfInxQZo
Alisson, son dakikada attığı kafa golüyle Liverpool’a galibiyeti getirdi! #PremierLeague #WBALIV @ermanyasar @parmamaniac pic.twitter.com/OynfInxQZo— S Sport (@ssporttr) May 16, 2021