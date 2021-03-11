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Liverpool Leipzig karşısında hata yapmadı: Ozan Kabak ve arkadaşları çeyrek finalde

Liverpool, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Leipzig'i yine aynı skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpoollu futbolcuların gol sevinci.
Liverpoollu futbolcuların gol sevinci.

Liverpool ile Leipzig, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti.

Son sözü 74. dakikada Mane söyledi ve Liverpool, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Leipzig'i rövanşta da aynı skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

  • Liverpool'da Ozan Kabak, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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