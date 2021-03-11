Liverpool Leipzig karşısında hata yapmadı: Ozan Kabak ve arkadaşları çeyrek finalde

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten harita skandalına sert tepki: Bu tür paçavraların hiçbir hükmü yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa'nın Irak ziyaretinde ortaya çıkan Türkiye topraklarının IKBY haritasında yer aldığı pula ilişkin sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti’nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." dedi.