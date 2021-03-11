Liverpool Leipzig karşısında hata yapmadı: Ozan Kabak ve arkadaşları çeyrek finalde

Liverpool ile Leipzig, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti.
Son sözü 74. dakikada Mane söyledi ve Liverpool, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Leipzig'i rövanşta da aynı skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
- Liverpool'da Ozan Kabak, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐒𝐓𝐎𝐏: Champions League quarter-finals 🤩 #YNWA pic.twitter.com/b4EV5J2g3w
𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐒𝐓𝐎𝐏: Champions League quarter-finals 🤩 #YNWA pic.twitter.com/b4EV5J2g3w— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2021