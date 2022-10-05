ÖZET | Liverpool - Rangers: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında A grubunda İngiliz devi Liverpool, Anfield'ta 49.512 seyirci önünde İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Maça hızlı bir giriş yapan Liverpool, Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarı başlarında ise kazanılan penaltıyı Mohamed Salah gole çevirdi ve bu sonuçla birlikte İskoç temsilcisi eli boş döndü.

Bu galibiyetle puanını 6 yapan Liverpool 2. sırada yer alırken, puansız Rangers ise son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi A grubunda 4. haftada ise önümüzdeki hafta Napoli - Ajax ile Rangers - Liverpool karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Liverpool-Rangers maç özeti





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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları #UCL pic.twitter.com/LJTa2AnVxP — SPOR (@yenisafakspor) October 4, 2022

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