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ÖZET | Liverpool - Rangers: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları başladı. A Grubunda oynanan maçta Liverpool, evinde Rangers'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber İngiliz ekibi puanını 6 yaparken, Rangers ise 0 puanla kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Liverpool-Rangers maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool-Rangers: 2-0 maç özeti izle Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Liverpool - Rangers: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında A grubunda İngiliz devi Liverpool, Anfield'ta 49.512 seyirci önünde İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Maça hızlı bir giriş yapan Liverpool, Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarı başlarında ise kazanılan penaltıyı Mohamed Salah gole çevirdi ve bu sonuçla birlikte İskoç temsilcisi eli boş döndü.

Bu galibiyetle puanını 6 yapan Liverpool 2. sırada yer alırken, puansız Rangers ise son sırada kaldı.

  • Şampiyonlar Ligi A grubunda 4. haftada ise önümüzdeki hafta Napoli - Ajax ile Rangers - Liverpool karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Liverpool-Rangers maç özeti


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