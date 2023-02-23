Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool-Real Madrid eşleşmesinin ilk ayağında Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Liverpool'u 5-2 mağlup etmişti.





Liverpool ilk kez, Anfield'daki bir Avrupa kupası maçında 5 gol yerken aynı zamanda bir Avrupa kupası maçında 57 yıl sonra kalesinde 5 gol gördü.





Önce Vinicius sonra Benzema





Liverpool'a 4 maçta 5 gol atan Vinicius, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibine en çok gol atan oyuncu oldu. İkinci yarıda 2 gol atan Benzema, Vinicius'u geçerek 6 golle Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.





Diğer taraftan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 18 sezon gol atan ikinci isim oldu. Bu başarıyı yakalayan diğer isim Lionel Messi.





Salah Gerrard'ı geçti





Muhammed Salah, Steven Gerrard'ı geride bırakarak Liverpool'un tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu. Mısırlı oyuncu, İngiliz kulübü adına Avrupa maçlarında 42. golünü atarken, aynı zamanda, Didier Drogba'ya ait 'Şampiyonlar Lig'inde en çok gol atan Afrikalı oyuncu' rekoruna ortak oldu.





İki isminde Devler Ligi'nde 44 golü var. Nunez'in 3.10'da attığı gol ise Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golü oldu.







