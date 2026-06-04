Liverpool yeni hocasını resmen duyurdu: Iraola dönemi başladı

Kulübün açıklamasında, 43 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı. Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.