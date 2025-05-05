Liverpool'un yıldızından flaş karar! Sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu

Kulübün açıklamasında sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alexander-Arnold'ın, sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Açıklamada görüşüne yer verilen Alexander-Arnold, "20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman. Taraftarlara söylemek istediğim çok şey var. Asıl önemli olan büyük bir teşekkür. Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi." ifadelerini kullandı.