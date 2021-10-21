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Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıkıyor. Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçının canlı anlatımı, canlı istatistikleri ve canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
Lokomotiv Moskova-Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Açılış haftasında konuk ettiği Lazio'yu 1-0'lık skorla geçtikten sonra, ikinci haftada zorlu Marsilya deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kalan Galatasaray, üçüncü haftaya 4 puanla lider giriyor. İlk haftada ağırladığı Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova ise, gruptaki ikinci maçında Roma'ya 2-0 mağlup olarak puan tablosunun son sırasında yer aldı.

Lokomotiv Moskova'nın 11'i;

  • Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Babel, Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed

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