Peres dönüşe hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta Fransız ekibinin ikinci golünde topun çizgiyi geçmesini engellemek isterken direğe çarparak dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Luan Peres sahalara dönüş hazırlığında.
Siz istediniz, biz sorduk: "Luan Peres ne zaman sahalara dönecek?"
🎤 @omercelikbasli pic.twitter.com/4qs0VQG9UP
Siz istediniz, biz sorduk: "Luan Peres ne zaman sahalara dönecek?"
Derbide sahada olabilir
Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Brezilyalı stoper antrenmanların dışında özel programlar uygulayarak, fizik kondisyon açığını kapatıyor. Peres, fizik kondisyon eksiği nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda yer almayacak, ancak teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde olabileceği belirtildi.
- Sezon başı Marsilya'dan 5.2 milyon karşılığında transfer edilen Brezilyalı stoper çıktığı 10 maçta görev alırken 1 asist yapmıştı.