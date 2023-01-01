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Peres dönüşe hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup maçında Rennes deplasmanında şanssız bir sakatlık yaşayarak yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak kalan Luan Peres yeni yıl ile birlikte takıma dönmeyi planlıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luan Peres dönüş hazırlığında! Galatasaray maçında oynayacak mı?
Luan Peres, kariyerinde 199 maça çıkarken henüz golü bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta Fransız ekibinin ikinci golünde topun çizgiyi geçmesini engellemek isterken direğe çarparak dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak olan Luan Peres sahalara dönüş hazırlığında.

Derbide sahada olabilir

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Brezilyalı stoper antrenmanların dışında özel programlar uygulayarak, fizik kondisyon açığını kapatıyor. Peres, fizik kondisyon eksiği nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda yer almayacak, ancak teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde olabileceği belirtildi.

  • Sezon başı Marsilya'dan 5.2 milyon karşılığında transfer edilen Brezilyalı stoper çıktığı 10 maçta görev alırken 1 asist yapmıştı.

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