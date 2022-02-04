Luis Campos'un istediği futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Galatasaray'da başkanın danışmanı olan Luis Campos'un önerdiği stoperlerden biri olan Robson Reis, sarı kırmızılı kulübe yaklaşıyor.
21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve takımın Brezilyalı futbolcusu Marcao'yu takibe alması dikkat çekti.
Brezilya basınının 1.5 milyon dolara Galatasaray'a gidişine izin verildiği belirtilen oyuncunun sarı kırmızılılardaki yabancı kontenjanının boşalmasını beklediği aktarıldı.
- Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Semih Kaya dışında genç takımından Işık Kaan dışında bir stoper bulunmuyor. Alpaslan'ın da sakatlığı sebebiyle bu bölgede eksik olunduğu düşünülürken Robson Reis'in transferi için Luis Campos'un kendi bağlantılarıyla konuyu imza aşamasına getirdiği aktarıldı.