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Luis Campos'un istediği futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Galatasaray transferin son günlerinde dikkat çekici bir hamle yaptı. Brezilya basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Santos'un 21 yaşındaki stoperi Robson Reis ile büyük ölçüde anlaştı. Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Galatasaray bunu gerçekleştirmesi halinde genç stoperi Türkiye'ye getirecek. Robson Reis tüm bu gelişmelerin yanı sıra Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takip etmeye başladı ve transfer sinyalini verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luis Camposun istediği futbolcu Galatasarayı takibe aldı
Luis Campos - Galatasaray Başkan Danışmanı

Galatasaray'da başkanın danışmanı olan Luis Campos'un önerdiği stoperlerden biri olan Robson Reis, sarı kırmızılı kulübe yaklaşıyor.

21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve takımın Brezilyalı futbolcusu Marcao'yu takibe alması dikkat çekti.

Brezilya basınının 1.5 milyon dolara Galatasaray'a gidişine izin verildiği belirtilen oyuncunun sarı kırmızılılardaki yabancı kontenjanının boşalmasını beklediği aktarıldı.

  • Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Semih Kaya dışında genç takımından Işık Kaan dışında bir stoper bulunmuyor. Alpaslan'ın da sakatlığı sebebiyle bu bölgede eksik olunduğu düşünülürken Robson Reis'in transferi için Luis Campos'un kendi bağlantılarıyla konuyu imza aşamasına getirdiği aktarıldı.

Robson Reis, Galatasaray ve Marcao'yu takibe aldı.
Robson Reis, Galatasaray ve Marcao'yu takibe aldı.
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