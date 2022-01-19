Luis Campos'un yanındaki isim dikkat çekti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmeye gelen Luis Campos, sürpriz birini daha İstanbul'a getirdi.
Portekizli futbol adamı, Jose Mourinho'nun Tottenham dönemindeki yardımcısı olan Joao Sacramento ile birlikte İstanbul'a gelirken bu hamle sarı kırmızılı camiada heyecan yaşattı.
Galatasaray'da ortaya atılan iddialara göre Joao Sacramento, sarı kırmızılıların teknik heyetine dahil olabilir.
- Yarın oynanacak Kasımpaşa maçını tribünden izlemesi beklenen Campos ve Sacramento ile ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.