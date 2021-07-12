Luiz Gustavo saçlarını neden kestirdi?

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Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek

Kurban Bayramı ne zaman? Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, İslam dünyasında heyecanla bekleniyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 tedbirleriyle karşılanacak Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek.