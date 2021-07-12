Luiz Gustavo saçlarını neden kestirdi?

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundan Gustavo, aynı zamanda bir basın mensubunun 'Saçlarını neden kestirdin' sorusuna da duygulandıran bir cevap verdi. Luiz Gustavo'nun açıklamaları şu şekilde;
"Kamp çok iyi geçiyor"
- "Kampın çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Geçen sene düzeltmemiz gereken her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Hocamızın istediklerini yapmak için herkes çok istekli."
"Hedefim şampiyon olmak"
- "Buradaki 3. sezonum. Buraya, şampiyon olma hedefiyle geldim. Bu sezon da aynı hedefe sahibim. Daha iyi olmamız gerekiyor. Antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade onun istediklerini çok iyi anlamamız gerekiyor."
"Saçlarımı oğlum için kestirdim"
- "Saçımı daha önce oğlum için uzatmıştım. O da uzatıyordu ben de uzatıyordum. Şimdi o kestirince ben de kestirmek istedim."
"Geçen sezon çok gol yedik"
- "Geçmiş hakkında konuşmak tabii ki çok zordur. Ama geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa o da şampiyonluğa oynayan bir takıma göre çok gol yemiştik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Vitor Pereira geçen sezonu çok iyi analiz edecektir ki aynı hataları yapmayalım."
"Birlik olamamıştık"
- "Geçen sene, gelen ve giden çok oyuncu olmuştu. İstediğimiz seviyede birlik olamadık, kolektif bir takım olamamıştık. Bu sene bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarların da tribünde olması bizi ateşleyecektir."
"Son güne kadar mücadele edeceğim"
- "İşime aşık bir insanım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim emin değilim ama son güne kadar mücadele verip oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum."
Saçlarını kestiren Luiz Gustavo'yu görenler tanımakta güçlük çekti pic.twitter.com/SQ7ubzBzev
Saçlarını kestiren Luiz Gustavo'yu görenler tanımakta güçlük çekti pic.twitter.com/SQ7ubzBzev— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 7, 2021