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Luiz Gustavo'dan Ali Şansalan açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli tarafın, mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a yönelik tepkileri olmuştu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, hakem Şansalan hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luiz Gustavodan Ali Şansalan açıklaması
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 87. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 3. dakikada Rossi attı. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

"Bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım"

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan’ın yönettiği maç ve sonrasında yaşanılanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kendilerine karşı çok gergin ve stresli bir hakem yönetimi yaşadıklarını belirten Gustavo, "Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi... Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım" diye konuştu.

  • "Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum"
  • Kariyerinde bir ilki yaşadığını dile getiren Gustavo, "Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü" ifadelerini kullandı.

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