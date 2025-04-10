Luka Doncic 45 sayı attı! Lakers Mavericks'i 112-97 yendi

NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Lakers deplasmanda Mavericks'i 15 sayı farkla yendi. Eski takımı önünde ilk kez parkeye çıkan ve maçın en skorer oyuncusu olan Doncic, 45 sayı üreterek Lakers'ın play-off'lara kalmasına katkı sağladı. Mavericks'te ise Naji Marshall, 23 sayı kaydetti.





James Harden'dan 35 sayı Clippers'a üst üste 6. galibiyeti getirdi





Los Angeles Clippers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 134-117 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı. Clippers'ta James Harden 35 sayı ve 10 asist ile oynarken Rockets'ta Reed Sheppard, 20 sayı kaydetti.





Batı Konferansı'nda 2 numaralı seribaşı olmayı garantileyen Rockets, 2020'den bu yana ilk kez play-off'a katılacak. Bu nedenle Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün dahil olmak üzere ilk beş oyuncularının çoğu bu karşılaşmada dinlendirildi.





Adem Bona'dan 17 sayı





Philadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a karşı aldığı 122-103'lük galibiyetle 12 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. 76ers'ta Jeff Dowtin, 30 sayı ile NBA kariyerinin en yüksek sayısını atarken Lonnie Walker, 24 sayı kaydetti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona da 17 sayı, 9 ribaunt, 2 blok ile oynadı. Wizards'ta Tristan Vukcevic ise 24 sayı attı.





Sonuçlar:





Orlando Magic-Boston Celtics: 96-76





Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 103-122





Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-112





Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 126-96





Chicago Bulls-Miami Heat: 119-111





Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 133-126





Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 111-114





Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 112-125





Sacramento Kings-Denver Nuggets: 116-124



