Lukaku sinirlerine hakim olmadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından ikinci olarak adını üst tura yazdırırken, Belçika ise turnuvaya veda etti.

Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, maçta kaçırdığı net pozisyonlarla saç baş yoldurdu.

Büyük üzüntü yaşayan 29 yaşındaki golcü, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sinirlerine hakim olamayan Lukaku'nun yumruk atarak yedek kulübesindeki cam bölümü de kırdığı görüldü.

İşte o anlar:

Lukaku maç sonu öfkeden yedek kulübesine yumruk atarak camı kırdı.pic.twitter.com/la5UeBZB3Z REKLAM December 1, 2022

SPOR ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0