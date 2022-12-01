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Lukaku sinirlerine hakim olmadı

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile golsüz berabere kalan Belçika, turnuvaya erken veda etti. Maçta net pozisyonlardan yararlanamayan Lukaku'nun karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamadığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lukakunun Hırvatistan maçı sonrası yedek kulübesini yumrukladığı anlar
Lukaku'nun yedek kulübesine yumruk attığı an.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından ikinci olarak adını üst tura yazdırırken, Belçika ise turnuvaya veda etti.

Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, maçta kaçırdığı net pozisyonlarla saç baş yoldurdu.

Büyük üzüntü yaşayan 29 yaşındaki golcü, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sinirlerine hakim olamayan Lukaku'nun yumruk atarak yedek kulübesindeki cam bölümü de kırdığı görüldü.

İşte o anlar:

ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0
SPOR
ÖZET | Hırvatistan-Belçika: 0-0

Kanada-Fas: 1-2
SPOR
Kanada-Fas: 1-2
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