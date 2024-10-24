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Lyon - Beşiktaş || Canlı izle - Canlı sonuç

Lyon - Beşiktaş || Canlı izle - Canlı sonuç

19:0024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlılar ilk galibiyetini almak istiyor.
Siyah-beyazlılar ilk galibiyetini almak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Lyon-Beşiktaş maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Lyon ile karşı karşıya geliyor.


Groupama Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Alman hakem Harm Osmers düdük çalıyor.


Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Paulista, Rashica, Necip Uysal ve Mert Günok Lyon karşısında sahada olamayacak.


LYON - BEŞİKTAŞ 11'LER

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.


LYON - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Lyon - Beşiktaş maçını canlı izlemek için

LYON - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI







#Beşiktaş
#Lyon
#UEFA Avrupa Ligi

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