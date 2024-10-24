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Kartal Avrupa'da siftah yaptı: Beşiktaş deplasmanda Lyon'u mağlup etti |ÖZET

Kartal Avrupa'da siftah yaptı: Beşiktaş deplasmanda Lyon'u mağlup etti |ÖZET

23:5824/10/2024, Perşembe
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlılar ilk galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlılar ilk galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş lig etabındaki ilk galibiyetini aldı. Lyon-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Lyon ile karşı karşıya geldi.


Groupama Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 1-0 kazandı.


Galibiyeti getiren golü 73. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş lig etabındaki ilk galibiyetini aldı ve üç puanla tanıştı.


Sakatlığından dolayı fedakarlık yapan kaleci Ersin Destanoğlu, Lyon karşılaşmasını 8 kurtarışla tamamladı.


Siyah-beyazlılar, Lyon'u 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.


Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin grup sonrası aşamalarında deplasmandaki en uzun mağlubiyet serisini son verdi.


LYON - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU


LYON - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Lyon - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI







#Beşiktaş
#Lyon
#UEFA Avrupa Ligi

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