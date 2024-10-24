UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş lig etabındaki ilk galibiyetini aldı. Lyon-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Lyon ile karşı karşıya geldi.
Groupama Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 1-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golü 73. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş lig etabındaki ilk galibiyetini aldı ve üç puanla tanıştı.
Sakatlığından dolayı fedakarlık yapan kaleci Ersin Destanoğlu, Lyon karşılaşmasını 8 kurtarışla tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Lyon'u 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin grup sonrası aşamalarında deplasmandaki en uzun mağlubiyet serisini son verdi.