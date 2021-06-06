Lyon'un Pelkas için Fenerbahçe'ye sunduğu teklif ortaya çıktı

Fenerbahçeli Pelkas için Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon devreye girdi. Lyon, sarı-lacivertli takıma 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, Fenerbahçe ise en az 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.

Fenerbahçe’nin 1.6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pelkas’tan en az 10 milyon euro bonservis geliri elde etmek istiyor.

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki Pelkas, bu sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada, 7 gol ve 8 asistle oynadı.

Benitez’in alternatifi Fonseca

Fenerbahçe listesinde yer alan teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez ile görüşen sarı-lacivertliler 16 Haziran’da İspanyol teknik adamı İstanbul’a getirecek.

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Benitez listede ilk sıraya çıkarken, bu transferin olmama ihtimaline karşın alternatif isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Shakhtar Donetsk’te geçirdiği başarılı dönemin ardından en son Roma’yı çalıştıran Paulo Fonseca da alternatif isim olarak öne çıkıyor.

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