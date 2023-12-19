Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasını galibiyetle tamamladı. İstanbul ekibi, evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Piatek (2) ve Pelkas attı. Sivasspor'un tek golü Samu Sainz'den geldi. Başakşehir bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti ve puan tablosunda 12. sıraya yerleşti. Sivasspor ise 18 puanda kaldı ve ligde 13. sırada kendine yer buldu.





Başakşehir-Sivasspor maçının öne çıkan anları;

26. dakikada Charisis’in pasında topla buluşan Saiz, topla birlikte ceza yayına kadar ilerledikten sonra sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sol üstünden filelerle buluşturdu. 0-1

43. dakikada Piatek, ceza sahası içinde Yunus Emre Konak’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin yanından filelerle buluştu. 1-1

49. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abeid, Charisis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını işaret etti.

51. dakikada Piatek, yerden düzgün yaptığı vuruşla penaltıyı gole çevirdi. 2-1

53. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası savunmadan seken top, ceza sahası içinde Duarte’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda Sivasspor savunmasında Alaaddin Okumuş, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

62. dakikada Abeid’in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu sektirdi. Pozisyonun takibini yapan Pelkas, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR tarafından yapılan inceleme sonrası gol kararı çıktı. 3-1

75. dakikada Alaaddin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj’ın bekletmeden sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

90+1. dakikada sol taraftan Aleksic’in açtığı ortada Deniz Türüç’ün sol ayağı ile ceza sahası içi sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.

Süper Lig puan durumu



