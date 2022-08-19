ÖZET | Ümraniyespor - Galatasaray : 0-1

Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Ümraniyespor-Galatasaray maçının dakikaları;
4. dakikada Ümraniyespor savunmasının yaptığı pas hatasında Seferovic ceza yayı üzerinde topun sahibi oldu. Ceza sahasına girerek pasını aktarmak isteyen Seferovic’in gönderdiği top doğrudan auta gitti.
6. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık’ın çaprazdan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
19. dakikada sağ taraftan Mrsic’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde del Valle’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Kerem’in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Oliveira’nın yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.
31. dakikada Muslera’nın yaptığı degajın ardından Ümraniyespor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Yunus’un sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.
45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira’nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
46. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Yunus’un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
50. dakikada sol kanattan Kerem’in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic’in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
53. dakikada van Aanholt’un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Boey’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.
71. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği topa Mertens’in yaptığı kafa vuruşunda maşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.
GOL!
- 87. dakikada Van Aanholt’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor’u 87. dakikada Gomis’in attığı golle 1-0 mağlup etti. pic.twitter.com/eJxnKcXJCf
Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor’u 87. dakikada Gomis’in attığı golle 1-0 mağlup etti. pic.twitter.com/eJxnKcXJCf— SPOR (@yenisafakspor) August 19, 2022
Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı. Gomis ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında da oyuna sonradan girip, attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan Gomis, 78. dakikada Haris Seferovic’in yerine oyuna dahil oldu. 37 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada da rakip fileleri havalandırdı.
- Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına da yedek başlayan Bafetimbi Gomis, oyuna sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılılar 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.
Galatasaray'ın maçlarında gol sesi az çıkıyor
- Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde yaptığı 3 maç da gol anlamında kısır geçti.
- Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, ikinci haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a aynı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Ümraniyespor'u aynı skorla mağlup etti.
- Çıktığı 3 lig maçında 2 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 1 gol gördü.