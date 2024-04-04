MAÇ SONUCU | Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oldu. Siyah beyazlılar, öne geçtiği maçın son dakikasında eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lık beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL!

16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi'nin ortasında ön direkte bulunan Semih Kılıçsoy'un indirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Omar Colley ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Leo Dubois'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.

51'inci dakikada Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı. Oyun Başakşehir yarı sahasında devam ederken topsuz alanda kendisini yere bırakan Mert Günok, göğsünün üzerini tutarak bir süre yerde bekledi. Sağlık ekiplerinin saha içinde müdahalesinin ardından kenara gelen Mert Günok, yaklaşık 3 dakika sonra yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

68'inci dakikada Beşiktaş'ta ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

82'nci dakikada Başakşehir etkili geldi. Davidson'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın kontrolü sonrası kaleyi cepheden gören bir noktadan sert şutunda topu kaleci Ersin Destanoğlu çeldi.

86'ncı dakikada Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştı. Ceza yayının çevresinde Muleka, pasını tekte Muçi'ye aktardı. Muçi de gelen topu ceza soldan sahası içerisine doğru koşan Semih Kılıçsoy'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden ayak içi vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

90+4'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında Piatek'in şutunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

GOL!

90+5'inci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ taraftan Pelkas'ın kullandığı kornerde altıpasın birkaç adım gerisinde iyi yükselen Emirhan İlkhan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Alex Chamberlain 106 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ta İngiliz oyuncu Alex Chamberlain, Başakşehir maçında 106 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor müsabakasında görev alan ve maçta sakatlanan Chamberlain, tedavisinin tamamlanmasının ardından teknik direktör Fernando Santos tarafından Başakşehir karşısında yedek soyunduruldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 gol kaydederken 1 de asist katkısında bulundu.

Aboubakar 124 gün sonra 11'de

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, 124 gün sonra 11'de sahaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, en son Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında 11'de başlamıştı. Yıldız santrfor, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 müsabakasında 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

Çağdaş Atan 5 değişikliğe gitti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyen Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç ve Aleksic Beşiktaş mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Çağdaş Atan; Duarte, Dubois, Josef, Kemen ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.







