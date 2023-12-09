MAÇ SONUCU| Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Dusan Tadic penaltıdan ve 90+6.dakikada Sebastian Szymanski penaltıdan kaydetti.
Siyah-beyazlıların tek golünü 24. dakikada Oxlade-Chamberlain penaltıdan attı.
Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 40'a yükselterek tekrardan liderlik koltuğuna yükseldi. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.
10. dakikada Ferdi'nin pasında topu alan Tadic, yerden ceza sahası içine kesti. Dzeko kale önünde bomboş topa dokunarak ağlara yolladı: 0-1.
Oyuna ortak olmak isteyen Beşiktaş, rakip savunma üzerinde hata kovalarken, Cenk’in Djiku’ya yaptığı pres ve kaptığı topla rakip kaleye indi. Cenk, Samet Akaydin'dan sıyrılırken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. 24’ye toğun başına geçen Chamberlain skoru eşitledi: 1-1.
37’de Ferdi'nin ortasında İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 45+4’te İrfan Can'ın vuruşunu Mert Günok kurtardı. Fenerbahçe 2. yarıya da hızlı başladı. 46’da Fred’in penaltı noktası üzerinden vuruşu direğin yanından auta gitti. Szymanski topu kontrol etmek isterken Baiily'nin hareketiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 63. dakikada Tadic gole çevirdi: 1-2.
90+1'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Dusan Tadic penaltı vuruşunda Mert Günok sağına yatarak topu kurtardı.
90+6'da Sebastian Szymanski skoru belirleyen golü kaydetti. 1-3
Maç bu skorla sona erdi.