MAÇ SONUCU| Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Dusan Tadic penaltıdan ve 90+6.dakikada Sebastian Szymanski penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 40'a yükselterek tekrardan liderlik koltuğuna yükseldi. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

Oyuna ortak olmak isteyen Beşiktaş, rakip savunma üzerinde hata kovalarken, Cenk’in Djiku’ya yaptığı pres ve kaptığı topla rakip kaleye indi. Cenk, Samet Akaydin'dan sıyrılırken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. 24’ye toğun başına geçen Chamberlain skoru eşitledi: 1-1.