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Spor

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe-Adana Demirspor:1-0

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonu açtı. Sarı Lacivertliler ilk maçında evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ilk yarıda attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

23:40 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:40 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Fenerbahçe yeni sezonda Süper Lig’in ilk maçında Kadıköy’de Adana Demirspor ile karşılaştı.

Konuk ekibin kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korudu. Sarı lacivertliler maça, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki karşılaşmaların aksine; daha önde pres yaparak sert bir oyun tercih ederek başladı. Fred’in yokluğunda orta sahada Szymanski ve İsmail’i tercih eden Mourinho, İrfan Can’ı sağ kanatta, Tadic’i ise 10 numarada görevlendirdi. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi 5’li savunma ile karşılarken, hücuma çıkarken ise geride paslı oyunu denedi. Konuk ekip oyunun hızlanmasına engel olmaya çalışırken, Maximin ile geçişi hızlı oynayan sarı lacivertliler golü buldu. 34. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Maximin, topu Dzeko ile buluştururken, Boşnak golcü düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Fenerbahçe’de Fred’in yokluğu hissedilirken, Tadic’in ise 10 numarada istenilen performansı sergileyememesi, takımın üretkenliğini düşürdü. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarı Fenerbahçe baskıyı üçüncü bölge yerine ikinci bölgeye çekti. Rakibini daha geride karşılayan sarı lacivertliler, kaptıkları topları Maximin ile buluşturarak pozisyonlar aradı.

  • Her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-0 sona erdi.
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig
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