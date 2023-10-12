MAÇ SONUCU | Hırvatistan-Türkiye: 0-1

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Ay-Yıldızlılar, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle rakibini 1-0 yendi ve önemli bir avantajı cebine koydu.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Kerem’in pasında topla buluşan Barış Alper’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in pasında ceza sahası içinde Kerem’in gelişine vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

13. dakikada Uğurcan’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem’in kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Livakovic gole izin vermedi.

30. dakikada Salih Özcan’ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Barış Alper, kaleci Livakovic’in önde olduğunu görerek ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan Kerem’in pasında Barış Alper’in penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can’ın kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı.

81. dakikada sağ kanattan Majer’in ortasında Petkovic’in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

90. dakikada hakem Anthony Taylor, ceza sahası içinde Hakan’ın eline top çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.

SAVUNMA DEĞİŞTİ

A Milli Futbol Takımı’nda Hırvatistan karşılaşmasında savunma hattında değişiklikler yaşandı. Ermenistan karşılaşmasında ilk 11’de görev alan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları, Merih Demiral sarı kart cezası nedeniyle, Zeki Çelik ise teknik kararlar sonrasında Hırvatistan maçında görev yapamadı. Bu isimlerin yerine kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, savunmanın ortasında ise Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı forma giydi. Ermenistan karşılaşmasında savunmada değişmeyen tek isim ise Cenk Özkacar oldu.

MONTELLA’NIN İLK KARŞILAŞMASI