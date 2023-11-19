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Spor

MAÇ SONUCU| Sakaryaspor 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş, Süleyman Seba anısına düzenlenen dostluk karşılaşmasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

16:56 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:06 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş

Beşiktaş

Süleyman Seba anısına düzenlenen dostluk karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika (15') Ante Rebic ile (33') Donkor (K.K) attı. Sakaryaspor'un tek golünü ise 20.dakikada Kasongo kaydetti.



Karşılaşmanın önemli anları:

Maçın 15’inci dakikasında, Sakaryaspor savunmasının hatasından faydalanarak topu kazanan Emrecan Bulut’un pası, penaltı noktasının hemen arkasında Rebic ile buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, topu ağlara göndererek Beşiktaş’ı öne geçirdi. 0-1


20’nci dakikada Sakaryaspor’un soldan atağını başlatan Del Valle, topu yerden Kassongo’ya çevirdi. Kassongo’nun yere düşerken yaptığı vuruş, kalenin sol direğine doğru yöneldi. Direğe çarpan top, golü önlemeye çalışan Bailly’e çarparak gol çizgisini geçti. Kassongo’nun golü skoru eşitledi. 1-1


33’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur Bulut’un şutu, savunmadaki Sakaryasporlu Donkor’a çarparak filelerle buluştu. 1-2


İlk yarı Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


İkinci yarının golsüz geçmesinin ardından, maç Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.






#Beşiktaş
#Sakaryaspor
#Hazırlık maçı
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