MAÇ SONUCU | Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Beşiktaşlı futbolcuların Samsunspor maçındaki gol sevinci.
Milli aradan önce Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar Samsunspor'u deplasmanda Cenk Tosun ve Colley'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Samsunspor'un tek golü Marius'tan geldi. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 25'e çıkarttı ve puan durumunda 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 9 oldu.
2. dakikada Onur’un soldan ortasında ceza sahası içinde Soner’in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
5. dakikada Marius’un kaptırdığı topta ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.
17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun’un vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Cenk ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada ceza sahası içine giren Holse’nin altıpas üzerinden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
23. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Drongelen’in kafa vuruşunda kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Marius’un vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+3. dakikada Rosier’in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.