MAÇ SONUCU | Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Milli aradan önce Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar Samsunspor'u deplasmanda Cenk Tosun ve Colley'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Samsunspor'un tek golü Marius'tan geldi. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 25'e çıkarttı ve puan durumunda 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 9 oldu.