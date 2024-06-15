Macaristan - İsviçre maçı canlı anlatım | EURO 2024

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış dün oynanan Almanya-İskoçya maçı ile yapıldı. Bugün, günün ilk seansında A Grubu'nda bulunan Macaristan ile İsviçre ilk maçlarına çıkıyor. Saat 16.00 itibarıyla başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Heyecan dolu bu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...