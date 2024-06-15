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Spor

Macaristan - İsviçre maçı canlı anlatım | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk seansında A Grubu'nda Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

15:58 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Macaristan ile İsviçre, kritik maçta karşı karşıya.
Macaristan ile İsviçre, kritik maçta karşı karşıya.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış dün oynanan Almanya-İskoçya maçı ile yapıldı. Bugün, günün ilk seansında A Grubu'nda bulunan Macaristan ile İsviçre ilk maçlarına çıkıyor. Saat 16.00 itibarıyla başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Heyecan dolu bu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...


MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ


Macaristan:
Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Fiola, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.
İsviçre:
Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Duah, Aebischer, Vargas.

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI CANLI ANLATIM


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