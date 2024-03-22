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Spor

İlk sınavımız Macaristan

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, özel maçta bugün Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

09:47 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milliler maçın hazırlıkarını dün tamamladı.
Milliler maçın hazırlıkarını dün tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, ilk sınavını bugün Macaristan ile yapacak. Türkiye ikinci maçında ise salı günü Avusturya ile karşılaşacak.


Macaristan ile Türkiye arasında Puskas Arena'da oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


"Bizim için iyi bir test maçı olacak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında "Macaristan bizim için iyi bir test, rekabet gücü yüksek bir takım Böyle bir rakibe karşı test bizim için önemli" diye konuştu.




Semih ve Ahmetcan Ümit Milli Takım'a gitti

A Milli Futbol Takımı'nda dün iki değişiklik daha oldu. Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takımı'na gönderildi. İki futbolcumuz Ümit Milli Takımı'nın kampına dahil oldu. Teknik direktör Montella, Semih ve Ahmetcan için, "Burada az oynayacaklarına orada daha fazla oynasınlar diye böyle bir tercihte bulundum" dedi.




Macaristan karşısındaki muhtemel 11'imiz şu şekilde:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Rıdvan, İsmail Yüksek, Orkun, Hakan, Barış Alper, Kenan, Enes







#A Mili Takım
#Macaristan
#Vincenzo Montella
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