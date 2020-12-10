Maccabi Tel Aviv-Sivasspor (CANLI)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tamam ya da devam maçına İsrail'de çıkıyor. Grupta 5 maç sonunda 6 puanı bulunan kırmızı beyazlılar, 8 puana sahip rakibini deplasmanda yenmesi halinde Avrupa'daki macerasını sürdürecek. Aksi halde temsilcimiz, kupa ikideki serüvenine nokta koyacak.
Maccabi'nin muhtemel 11'i;
Tenenbaum, Hernandez, Tibi, Saborit, Kandil, Golasa, Peretz, Glazer, Biton, Cohen, Pesic
Sivasspor'un muhtemel 11'i;
Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode
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