UEFA AVRUPA LİGİ

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor (CANLI)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Kazanması halinde tur atlayacak olan temsilcimizin mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor ​

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor ​

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tamam ya da devam maçına İsrail'de çıkıyor. Grupta 5 maç sonunda 6 puanı bulunan kırmızı beyazlılar, 8 puana sahip rakibini deplasmanda yenmesi halinde Avrupa'daki macerasını sürdürecek. Aksi halde temsilcimiz, kupa ikideki serüvenine nokta koyacak.

Maccabi'nin muhtemel 11'i;

  • Tenenbaum, Hernandez, Tibi, Saborit, Kandil, Golasa, Peretz, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Sivasspor'un muhtemel 11'i;

  • Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

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