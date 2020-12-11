UEFA AVRUPA LİGİ

Sivasspor kritik maçta Maccabi'ye kaybetti ve Avrupa'ya veda etti

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Mücadeleyi Maccabi Tel Aviv 1-0 kazandı ve temsilcimiz Sivasspor, Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maccabili futbolcuların attıkları gol sonrasında yaşadıkları sevinç.

Maccabili futbolcuların attıkları gol sonrasında yaşadıkları sevinç.

Fotoğraf: AMMAR AWAD

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor rakibine 1-0 mağlup oldu. Grup maçları sonunda 6 puanda kalan Sivasspor Avrupa macerasına veda ederken, Villarreal'in ardından gruptan bir üst tura çıkan ikinci takım Maccabi Tel Aviv oldu.

Maçtan dakikalar;

28. dakikada Cohen’ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.

34. dakikada sol kanatta Dan Biton’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

45. dakikada Kayode’nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr’in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

45. dakikada Gradel’in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum’da kaldı.

55'inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Kayode, çizgiye inip ön direğe çıkardı, ancak yakın mesafeden Yatabare topa dokunamadı.

66'ncı dakikada gelişen ev sahibi ekip öne geçti. Orta alandan aldığı topla kaleye yaklaşan Saborit sol ayağı ile sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

72'nci dakikada soldan Gradel'in pasında Fayçal ceza alanı dışından şutunu çekti, top yandan auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi Maccabi Tel Aviv'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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