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Malatya Stadyumu kapılarını Yeni Malatyaspor - İstanbulspor maçıyla açıyor

Malatya Stadyumu kapılarını Yeni Malatyaspor - İstanbulspor maçıyla açıyor

10:4021/11/2024, Perşembe
DHA
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Malatya Stadyumu kapılarını yeniden açıyor.
Malatya Stadyumu kapılarını yeniden açıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından müsabaka oynamaya elverişli olmayan Malatya Stadyumu, yapılan çalışmaların ardından kapılarını Yeni Malatyaspor - İstanbulspor maçıyla taraftara açıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, tamamlanan çalışmalar sonunda İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açıyor.


Yeni Malatyaspor taraftarları, yaşanan asrın felaketinde konaklama ve yemek anlamında kentte büyük rol alan Malatya Stadyumu'na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Eski futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumluluğa getiren Başkan Şahin Altınok'un girişimleri ile 674 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşması ile kapılarını açarak taraftarı ile buluşacak.


Ligin son sırasında henüz puan ile tanışamayan sarı-siyahlı ekip cumartesi saat 13.30'da oynanacak müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor.






#Yeni Malatyaspor
#İstanbulspor
#Malatya Stadyumu

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