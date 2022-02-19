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Malatyaspor galibiyeti unuttu: Antalyaspor yükselişe geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın hemen başında ev sahibi ekip, maaşlarını alamadıkları için yönetimi protesto etmek için 20 saniye hareketsiz durdu. Ayrıca Yeni Malatyaspor'un bu yenilgiyle birlikte galibiyet hasreti de 15 maça çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Malatyaspor galibiyeti unuttu: Antalyaspor yükselişe geçti
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Adriano ilk golünü attı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luiz Adriano ve 59. dakikada Fernando Martins kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise 88. dakikada Rahman Buğra Çağıran attı.

Antalyaspor yükselişe geçti

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 31'e yükseltti. Malatyaspor ise 16 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Hatayspor'un konuğu olacak.

Malatyaspor galibiyeti unuttu

Alınan bu yenilginin ardından Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 15 maça çıktı. Malatyaspor bu süreçte, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

  • Teknik sorumlu Adem Büyük kendisini oyuna aldı
  • Sumudica'nın ayrılışının ardından takımın başına geçen Adem Büyük, hem futbolcu hem de teknik sorumlu olarak görev yapmaya başladı. Yeni Malatyaspor'un başında ikinci maçına çıkan Adem Büyük, karşılaşmanın 55. dakikasında kendisini oyuna aldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular maça protesto ile başladı
SPOR
Yeni Malatyasporlu futbolcular maça protesto ile başladı

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