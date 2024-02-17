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Spor

Manchester City sahasında Chelsea ile berabere kaldı |ÖZET

İngiltere Premier Lig 25. Haftasında Manchester City sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada golleri dakika 42' Raheem Sterling ve 83' Rodri attı. Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten City 3. sıraya geriledi. Manchester City - Chelsea maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:22 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:22 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City 2 puan bıraktı.
Manchester City 2 puan bıraktı.

Manchester City, Premier Lig 25. Haftasında sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmada golleri dakika 42' Raheem Sterling ve 83' Rodri attı.


Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten City 3. sıraya geriledi. Chelsea ise 35 puanla 10. sırada kaldı.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ SONUCU

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Chelsea maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Manchester City
#Chelsea
#Premier Lig
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