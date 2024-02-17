Manchester City 2 puan bıraktı.
Manchester City, Premier Lig 25. Haftasında sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada golleri dakika 42' Raheem Sterling ve 83' Rodri attı.
Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten City 3. sıraya geriledi. Chelsea ise 35 puanla 10. sırada kaldı.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
#Manchester City
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#Premier Lig
5 dakika önce