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Spor

Manchester City-Liverpool: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Liverpool'u karşı karşıya getiren maçta iki takım puanları paylaştı. Manchester City-Liverpool maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
17:26 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:44 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ederson'un maçta yaptığı kurtarış

Ederson'un maçta yaptığı kurtarış

Premier Lig'de zirvede yer alan Manchester City, bir puan gerisinde takibini sürdüren Liverpool'u konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oyanan mücadele 1-1 sona erdi.


Manchester City'nin golünü 27. dakikada Erling Haaland attı. 23 yaşındaki Norveçli yıldız, Premier Lig tarihinde 50 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.



Liverpool, Haaland'ın golüne 80. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.


Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.




Bu sonucun ardından City, puanını 29'a, Liverpool ise 28'e yükseltti.


Manchester City 1-1 Liverpool maç özetini izlemek için





#Premier Lig
#Manchester City
#Liverpool
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