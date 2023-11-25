Ederson'un maçta yaptığı kurtarış
Premier Lig'de zirvede yer alan Manchester City, bir puan gerisinde takibini sürdüren Liverpool'u konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oyanan mücadele 1-1 sona erdi.
Manchester City'nin golünü 27. dakikada Erling Haaland attı. 23 yaşındaki Norveçli yıldız, Premier Lig tarihinde 50 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.
Liverpool, Haaland'ın golüne 80. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.
Bu sonucun ardından City, puanını 29'a, Liverpool ise 28'e yükseltti.