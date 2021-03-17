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Manchester City-Borussia Mönchengladbach 2-0 maç özeti: Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle

İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi: Manchester City çeyrek finalde (ÖZET)

Manchester City, Borussia Mönchengladbach'a karşı 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
İlkay Gündoğan
İlkay Gündoğan

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını konuk etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

İlkay Gündoğan fileleri havalandırdı

Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Bugün 2 maç var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te oynanacak Chelsea-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Lazio maçlarıyla tamamlanacak.

Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçının özeti

Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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