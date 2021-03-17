İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi: Manchester City çeyrek finalde (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını konuk etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.
İlkay Gündoğan fileleri havalandırdı
Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.
Bugün 2 maç var
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te oynanacak Chelsea-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Lazio maçlarıyla tamamlanacak.
Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçının özeti
Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Manchester City, 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi #UCL
⚽12' Kevin De Bruyne
⚽18' İlkay Gündoğan pic.twitter.com/AyyuE2R1ub
Manchester City, 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi #UCL